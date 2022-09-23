Дождь в Москве 24 сентября выльет три четверти месячной нормы осадков

23 сентября Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей российской столицы о надвигающемся ливне.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 3:00 до конца суток 24 сентября в Москве ожидается сильный дождь», — говорится в сообщении ведомства.
Спасатели призывают граждан быть максимально осторожными на дороге во время дождя, избегать внезапных маневров и не парковать автомобили вблизи деревьев. Укрываться от непогоды под деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями настоятельно не рекомендуется.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 24 сентября станет для Москвы весьма дождливым днем.
«Обложные дожди начнутся утром в субботу и, не прекращаясь, будут лить стеной в течение 36 часов! Только за первый выходной день прольется до 28 мм осадков, еще 23 мм дождя попадет в осадкомеры в воскресенье. Таким образом за двое суток выпадет три четверти от положенной климатической нормы за весь сентябрь, что эквивалентно 5 ведрам дождевой воды на метр квадратный площади», — написал синоптик в Telegram.
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