Дождь в Москве 24 сентября выльет три четверти месячной нормы осадков

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 24 сентября станет для Москвы весьма дождливым днем.

«Обложные дожди начнутся утром в субботу и, не прекращаясь, будут лить стеной в течение 36 часов! Только за первый выходной день прольется до 28 мм осадков, еще 23 мм дождя попадет в осадкомеры в воскресенье. Таким образом за двое суток выпадет три четверти от положенной климатической нормы за весь сентябрь, что эквивалентно 5 ведрам дождевой воды на метр квадратный площади», — написал синоптик в Telegram.