Доплата – 9600 рублей: кто из пенсионеров может рассчитывать на эти деньги

Уже в июне этого годы на территории РФ граждане от 80 лет и старше могут получить удвоенную фиксированную часть пенсии, она составляет 7220 рублей.

И часть других пенсионеров в октябре 2022 года могут рассчитывать на надбавку в 9600 рублей.

Кроме того, допвыплаты полагаются пенсионерам с иждивенцами, признанными нетрудоспособными. На каждого из них государство дает доплату в размере 9627 рублей, за двоих — 12 034 рубля, за троих — 14 441 рубль.

Заявления о выплатах необходимо подать в Пенсионный фонд России.

Источник: РИА ФАН.