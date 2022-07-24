Доплата 8000 рублей придет пенсионерам в августе при одном простом условии

Пенсионеры могут получить надбавку уже в августе при одном простом условии. Для того чтобы им начислили 8000 рублей, необходимо оформить карту «Мир». При этом, как рассказали в соцзащите, деньги будут приходить постепенно, по 2 тысячи рублей ежемесячно.

Рассчитывать на дополнительные деньги могут только нуждающиеся пенсионеры. Другими словами, те пожилые россияне, чей общий доход не дотягивает до уровня прожиточного минимума.