Домик с участком: ипотеку под 3% начали выдавать в России

В России теперь можно приобрести дачу в ипотеку. Жилищные кредиты гражданам начали выдавать в июле, и эксперты прогнозируют спрос на данную банковскую услугу. Причем, это – льготное кредитование – процент составляет всего 3%.

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Важное условие для льготной дачной ипотеки заключается в том, что участок должен находиться в садоводческом некоммерческом товариществе, которое, в свою очередь, имеет статус сельской территории.