Домик с участком: ипотеку под 3% начали выдавать в России

В России теперь можно приобрести дачу в ипотеку. Жилищные кредиты гражданам начали выдавать в июле, и эксперты прогнозируют спрос на данную банковскую услугу. Причем, это – льготное кредитование – процент составляет всего 3%.
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Важное условие для льготной дачной ипотеки заключается в том, что участок должен находиться в садоводческом некоммерческом товариществе, которое, в свою очередь, имеет статус сельской территории.
«Дачи были и остаются одним из самых доступных типов недвижимости, в том числе многие СНТ уже превратились в локации для постоянного проживания, поэтому такое расширение сельской ипотеки вполне оправдано. Дачные сообщества фактически слились с сельскими поселениями», - прокомментировал новшество «Известиям» Антон Сауков.