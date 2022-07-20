Должников обяжут устанавливать «умные счетчики», чтобы удаленно отключать им свет

Появилась информация о том, что Минэнерго якобы разработало поправки к законодательству, обязующие злостных неплательщиков за свет устанавливать себе «умные электросчетчики». С помощью таких приборов поставщики электроэнергии смогут дистанционно отключать недобросовестного потребителя, у которого образовался существенный долг.

Стоимость одного такого счетчика оценивается в 14–40 тысяч рублей вместе с установкой. В компании «Россети» журналистам пояснили, что с начала 2022 года подобные приборы учета устанавливаются потребителям за счет энергокомпаний взамен вышедших из строя или отработавших свое. А законодательное нововведение даст возможность внеочередной установки умных аппаратов у неплательщиков за их счет.

«Такая мера будет способствовать повышению платежной дисциплины, а также способствовать соблюдению баланса интересов как энергокомпаний, так и добросовестных потребителей», — цитирует представителя «Россетей» издание «Коммерсантъ».

Речь идет о том, чтобы долг одного потребителя не накапливался в качестве задолженности всего дома или квартала. Если одна квартира не платит, ей дистанционно отключают, и дело с концом.

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