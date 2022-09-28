Должники, попавшие под мобилизацию, могут рассчитывать на приостановление взысканий

28 сентября Федеральная служба судебных приставов сообщила о том, что исполнительные производства в отношении мобилизованных военнослужащих подлежат приостановлению. То есть взыскание долгов по судебным решениям могут быть поставлены на паузу, если должник ушел в армию.

«Судебным приставом-исполнителем исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством РФ», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Соответствующие заявления в ФССП должники смогут подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов. Для этих целей в военкоматах всех регионов страны будут находиться сотрудники органов принудительного исполнения. Необходимое взаимодействие между Службой судебных приставов и Минобороны России по данному вопросу уже налажено.

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