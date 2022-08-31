Доллар стремительно приближается к 50 рублям! Валюта сегодня опять обрушилась на торгах Мосбиржи!

И, похоже, что прогнозы аналитиков относительно цены валюты США могут оправдаться.

Напомним, некоторые финансовые эксперты говорили о курсе доллара в начале осени вплоть до 50–55 рублей за банкноту. Немногие в это верили, но новые торги на Мосбирже утром 31 августа показывают, что это вполне может стать реальностью.

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже снизился на 0,55%. По данным торговой площадки на 10 утра по Москве, доллар опустился до 59,61 рубля, евро — до 59,69 рубля.

Источник: ТАСС.