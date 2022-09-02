Доллар совершил скачок, который никто не ожидал: с 3 по 5 сентября Банк России установил курс

Рубль в начале валютных торгов на Мосбирже 2 сентября ослабел по отношению к доллару и евро. По данным биржи на 10.04 по Москве, курс доллара вырос до 60,39 рубля, евро — до 60,23 рубля.

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Банк России оставил курс американской валюты почти таким же, а вот курс евро решил сделать меньше.

На 3–5 сентября 2022 года официальный курс доллара обозначился в итоге на уровне 60,3713 рубля, что на 13,43 копеек выше по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс евро государственный регулятор понизил на 6,55 копеек, до 60,2187 рубля.

Источник: ТАСС