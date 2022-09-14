Доллар сегодня совершил грандиозное падение! Банк России показал его официальный курс

Ежегодно, независимо от геополитической обстановки, курс доллара в России с началом осени неизменно растет. Однако этот год оказался особенным.

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Несмотря на то, что многие аналитики предсказывали, что доллар в сентябре достигнет цифры в 75 рублей, американская валюта, напротив, обрушилась.

13 сентября курс доллара опустился до 59, 68 рубля в ходе торгов на Московской бирже. Банк России установил на 14 сентября официальный курс доллара на уровне 60,0676 руб., что на 38,92 коп. ниже предыдущего показателя.

На 15 сентября главный финансовый регулятор страны установил официальный курс доллара на уровне 59,7751 рубля, что на 29,25 коп. ниже предыдущего показателя.