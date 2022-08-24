Доллар подскочил, евро обвалился! Какой сюрприз преподнесла валюта на новых торгах

При этом некоторые эксперты предсказывали курс американской валюты меньше на 10 рублей.
Доллар подскочил, евро обвалился на новых торгах Мосбиржи.

Доллар подскочил, евро обвалился на новых торгах Мосбиржи. Фото: Global Look Press

Как бы не предсказывали курсы валют финансовые аналитики, деньги все равно периодически преподносят сюрпризы на торгах.

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И, похоже, что слухи о смерти доллара были несколько преувеличены. Эксперты говорили о его фактическом обвале в конце августа — начале сентября, вплоть до 50 рублей за 1 американскую банкноту.

Однако доллар вот уже несколько дней ползет вверх, демонстрируя стабильный рост на российских торгах.

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже утром 24 августа вырос на 0,34%, до 60,09 рублей, при этом курс евро понизился на 0,37%, до 59,36 рубля.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,15%, индекс РТС — на 0,04%.

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