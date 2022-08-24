Доллар подскочил, евро обвалился! Какой сюрприз преподнесла валюта на новых торгах

Как бы не предсказывали курсы валют финансовые аналитики, деньги все равно периодически преподносят сюрпризы на торгах.

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И, похоже, что слухи о смерти доллара были несколько преувеличены. Эксперты говорили о его фактическом обвале в конце августа — начале сентября, вплоть до 50 рублей за 1 американскую банкноту.

Однако доллар вот уже несколько дней ползет вверх, демонстрируя стабильный рост на российских торгах.

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже утром 24 августа вырос на 0,34%, до 60,09 рублей, при этом курс евро понизился на 0,37%, до 59,36 рубля.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,15%, индекс РТС — на 0,04%.