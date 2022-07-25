Доллар по 70! Стало известно, когда рубль потеряет свои позиции

В конце прошлой неделе доллар вновь укрепился. С 55 рублей он поднялся до 57,34. Эксперты утверждают, что это еще не предел. К концу года американская валюта укрепится до 70,1 рубля.
«К концу года мы ждем плавного ослабления рубля до 65 за доллар по мере восстановления импорта и возможного сокращения экспорта на фоне глобальной рецессии», — заявил стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов «Известиям».
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По мнению экспертов, укрепление доллара произойдет по причине планируемые закупки Министерством финансов валют дружественных государств, а также стабилизация ситуации с импортом и ослабление мирового спроса на сырье.