Доллар по 70! Стало известно, когда рубль потеряет свои позиции

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

По мнению экспертов, укрепление доллара произойдет по причине планируемые закупки Министерством финансов валют дружественных государств, а также стабилизация ситуации с импортом и ослабление мирового спроса на сырье.