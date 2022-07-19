Доллар по 100 и рост цен на продукты: эксперт дал мрачный прогноз на вторую половину года

На фоне общемирового кризиса россияне оправданно проявляют беспокойство о ценах. После серьезного скачка весной эксперты заговорили о рекордно высокой инфляции за последние 20-30 лет в мире.

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Эксперт Алексей Федоров дал прогноз по росту цен на второе полугодие 2022 года. По его словам, рост продовольственной инфляции продолжится. Учитывая, что американская валюта по-прежнему является главной платежной формой в мире, больше всего от роста цен будут страдать страны с неустойчивым курсом по отношению к доллару.

А с учетом тренда на ослабление рубля, установившегося в стране в последнее время, доллар у нас вновь может подняться до 100 долларов осенью-зимой.