Доллар и евро опять обрушились! Не торопитесь играть на валюте!

В августе эксперты предсказывали повышение курса иностранной валюты на фоне развития параллельного импорта. Однако курс рубля продолжает укрепляться, а доллар и евро опять понизились в цене относительно российских денег.

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Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже снизился на утро 10 августа до 60,14 руб., курс евро — до 60,82 руб.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,09%, индекс РТС — на 0,36%.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявлял, что после лета валюта США может сильно изменить свое поведение и значительно укрепиться. Эксперт полагает, что его цена в обменниках может достигнуть 70 рублей.

Источник: ТАСС.