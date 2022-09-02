Долги спишут: стало известно, кому простят задолженность по ЖКХ

Новое постановление в правительстве России, которое разработало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, призвано решить проблему задолженности по ЖКХ. Согласно документу, долги некоторым россиянам могут просто списать.

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Речь идет об отдельных категориях людей, у которых долги накопились по уважительным причинам. К таковым в постановлении отнесены: смерть близких родственников, болезнь, задержку заработной платы, стационарное лечение и прочее, сообщает сайт Konkurent.