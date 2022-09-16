Доходы упадут: россиян, хранящих деньги на банковских картах, ждет новое правило

По мнению экономистов, на следующей неделе банки начнут менять условия для своих клиентов. Они коснутся вкладов и других продуктов.
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Аналитики считают, что в ближайшее время Центробанк примет новое решение, касающееся ключевой ставки. Большая часть экспертов предполагает, что показатель вновь будет понижен.
Одни специалисты утверждают, что регулятор снизит ставку с восьми до семи с половиной процентов годовых, другие прогнозируют еще большее понижение.
Как бы там ни было, изменение ключевой ставки отразится на условиях по продуктам, которые банки предлагают своим клиентам. Например, уменьшится доходность вкладов и процентов на остаток по счетам карт.
По данным PRIMPRESS, чтобы не потерять доходы, экономисты советуют россиянам искать банки, которые предлагают вклады со ставками порядка девяти процентов годовых. Сделать это желательно до 19 сентября, пока есть выгодные варианты.