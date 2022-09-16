Доходы упадут: россиян, хранящих деньги на банковских картах, ждет новое правило

По мнению экономистов, на следующей неделе банки начнут менять условия для своих клиентов. Они коснутся вкладов и других продуктов.

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Аналитики считают, что в ближайшее время Центробанк примет новое решение, касающееся ключевой ставки. Большая часть экспертов предполагает, что показатель вновь будет понижен.

Одни специалисты утверждают, что регулятор снизит ставку с восьми до семи с половиной процентов годовых, другие прогнозируют еще большее понижение.