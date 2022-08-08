Доходы падают, а долги бьют рекорды: как сэкономить на коммуналке

В этом году экономика особенно нестабильна. Сначала начался спад курса валют. И хоть рубль укрепил свои позиции, цены стали расти на товары и услуги.
Ранее уже подорожали коммунальные услуги. Эксперты сразу предупредили, что подорожание продолжится. А из-за инфляции начали расти долги за ЖКХ.
Эксперты считают, что одной из главных задач в сфере ЖКХ в настоящий момент является проведение полномасштабного аудита тарифов, о необходимости которого говорится уже несколько лет. Доходы граждан падают, поэтому число неплательщиков растет.
В I квартале 2022-го цены росли довольно ощутимо: согласно соцопросам, россияне оценивали подорожание в диапазоне 30–50%, что гораздо выше официальной инфляции Росстата (17,9% — максимум этого года, зафиксирован в конце апреля). Население стало активно экономить, в результате и появился столь существенный рост задолженности за услуги ЖКХ.
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Неплательщики сначала получают предпреждение, а спустя три месяца им уже могут отключить электричество, воду или газ.
«Доводить до этого точно не стоит — по услугам ЖКХ можно платить частями, есть возможность договориться о реструктуризации долга. И тогда отключения ресурсов не произойдет. Лучше оплачивать коммунальные услуги вовремя, без задержек.
Это намного выгоднее и дешевле, чем позже оплачивать штрафы и пени или подключать заново газ, воду и электричество», — пояснил управляющий партнер B&C Agency Иван Самойленко.
При этом Минэкономразвития прогнозирует рост безработных осенью 2022 года. Это может еще сильнее усугубить ситуацию. Отмечается, что в среднем граждане платят от 5 000 до 8 000 рублей за ЖКХ в месяц. Директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода считает, что эта сумма немаленькая с учетом медианной зарплаты по стране в 35 тыс рублей.
«Необходимо активно внедрять программы кешбэка добросовестным плательщикам, а наиболее ответственные категории граждан поощрять скидками. Стоит также запустить стимулирующие программы», — убежден Лобода, пишет «МК».