Доходы падают, а долги бьют рекорды: как сэкономить на коммуналке

Эксперты считают, что одной из главных задач в сфере ЖКХ в настоящий момент является проведение полномасштабного аудита тарифов, о необходимости которого говорится уже несколько лет. Доходы граждан падают, поэтому число неплательщиков растет.

В I квартале 2022-го цены росли довольно ощутимо: согласно соцопросам, россияне оценивали подорожание в диапазоне 30–50%, что гораздо выше официальной инфляции Росстата (17,9% — максимум этого года, зафиксирован в конце апреля). Население стало активно экономить, в результате и появился столь существенный рост задолженности за услуги ЖКХ.

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