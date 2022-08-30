Доходность упадет в разы: Центробанк кардинально меняет условия по вкладам

Центробанк с сентября кардинально меняет условия по вкладам в России. В результате доходность у населения снизится в разы.

Например, у вклада, который открывается сроком до 90 дней, в августе максимальная ставка доходности была на уровне 16,73 процента, а в сентябре будет уже не более 10,1 процента.

Если открыть вклад от трех месяцев до 180 дней, то максимум по процентам составит 11,21. Хотя в августе было 15,47 процента, сообщает primpress.ru.

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Напомним, что за последние месяцы в России несколько раз снижалась ключевая ставка. В связи с этим проценты по вкладам также поползли вниз.