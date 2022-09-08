Дочь Стива Джобса троллит покупателей нового iPhone 14

Дочка одного из основателей компании Apple, Стива Джобса, опубликовала на своей странице в соцсети старый мем про новые iPhone. Подписчики Ив считают, что таким образом девушка решила подколоть тех неистовых «яблочных» фанатов, которые в первый же день продаж кидаются покупать новую модель культового смартфона, пусть даже внешне она не отличается от старой.

На картинке пожилой мужчина в клетчатой рубашке радуется подарку — такой же рубашке.

«Я обновляюсь с iPhone 13 до iPhone 14 после сегодняшней презентации Apple», — говорится в пояснении к фото.

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