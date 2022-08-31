Дочь Пескова поверила телефонным мошенникам

Телефонные мошенники сумели обмануть дочь Дмитрия Пескова — Елизавету. Она послушалась их и продиктовала данные банковских карт. Песков рассказал об этом случае, когда выступал на просветительском марафоне «Знание».

В 2021 году, по словам пресс-секретаря президента, его дочь будто попала под гипноз: она послушно выполняла то, что ей диктовали по телефону, и скоро злоумышленники узнали от нее все данные, нужные им, чтобы снять деньги с ее карт.

Мошенники воспользовались этой информацией и действительно сняли всю наличность. К счастью, оперативно сработала служба безопасности банка: деньги удалось вернуть. Однако Елизавета Пескова хорошо запомнила, как виртуозно умеют убеждать телефонные мошенники.

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