Дочь Пескова поверила телефонным мошенникам

Телефонные мошенники сумели обмануть дочь Дмитрия Пескова — Елизавету. Она послушалась их и продиктовала данные банковских карт. Песков рассказал об этом случае, когда выступал на просветительском марафоне «Знание».
В 2021 году, по словам пресс-секретаря президента, его дочь будто попала под гипноз: она послушно выполняла то, что ей диктовали по телефону, и скоро злоумышленники узнали от нее все данные, нужные им, чтобы снять деньги с ее карт.
Мошенники воспользовались этой информацией и действительно сняли всю наличность. К счастью, оперативно сработала служба безопасности банка: деньги удалось вернуть. Однако Елизавета Пескова хорошо запомнила, как виртуозно умеют убеждать телефонные мошенники.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Хорошо, кстати, тогда службы безопасности банков очень быстро среагировали, она обратилась — и удалось ей все деньги вернуть», — приводит слова Дмитрия Пескова телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.