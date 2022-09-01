Дочь Горбачева была рядом с отцом в больнице последние дни

Ирина Горбачева оставалась рядом с Михаилом Сергеевичем в больнице до последнего дня. Павел Палажченко, который работал личным секретарем президента СССР, рассказал, что как только дочь Горбачева узнала о том, что состояние отца ухудшилось, она сразу же прилетела из Германии в Москву и неотлучно находилась рядом с ним.

Палажченко добавил, что Михаил Горбачев болел долго, а все последние месяцы ему становилось только хуже.

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«Мы это знали, и Ирина Михайловна это знала, она прилетела, как только стало ясно, что есть необходимость ей эти вот последние дни быть с ним», — приводит слова переводчика издание Аrgumenti.ru со ссылкой на РИА Новости.

Первый и единственный президент СССР умер вечером 30 августа на 92-м году жизни. Похороны состоятся 3 сентября на Новодевичьем кладбище.