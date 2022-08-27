«Добрая Кола» – как-то по-русски»: журналист Стрелец оценила новое название популярного напитка

Компания Coca-Cola приняла решение остаться в России, но сменить название товара, который будет попадать на полки отечественных супермаркетов. Отныне популярный черный напиток будет называться «Добрый кола».

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Журналист и блогер Надежда Стрелец оценила новое название. По мнению светской львицы, стоит соблюсти правила русского языка и согласовать два слова так, как того требует грамматика.