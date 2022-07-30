До миллиона рублей! Социальный налоговый вычет предлагают увеличить в восемь раз

Предельную сумму социального налогового вычета, которая составляет 120 тысяч рублей, ни разу не пересматривали за последние 12 лет. Эксперты предлагают исправить ситуацию и увеличить лимит в восемь раз.

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«Его можно поднять до одного миллиона рублей или хотя бы до 400 тысяч рублей», — высказался управляющий директор «СберСтрахование жизни» Евгений Щекланов.

По мнению эксперта, лимит не повышался много лет из-за ограниченного бюджета в регионах РФ и неготовности государства накладывать на субъекты дополнительные обязательства.

Напомним, граждане могут получить социальный налоговый вычет за расходы на обучение, лечение, покупку лекарств, а также на медицинское, негосударственное пенсионное страхование и страхование жизни.

Сейчас можно вернуть максимум 15600 рублей, при повышении суммы до 400 000 рублей вернут 52 000, а при увеличении лимита до 1 миллион рублей — 130 000 рублей.

Источник: РИА Новости.