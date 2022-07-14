До 200 тысяч рублей: водителей начнут штрафовать за выброс мусора из машины

Теперь автомобилистов или водителей мототранспортных средств (физлиц) будут штрафовать за выброс мусора в неположенных местах. Сумма штрафа составит от 10 до 15 тыс. рублей.

Также размер штрафов для должностных лиц и юрлиц будет составлять уже от 20 до 30 тыс. рублей и от 30 до 50 тыс. рублей соответственно. Отмечается, что при повторном нарушении сумма штрафа удваивается, а также автомобиль могут конфисковать.

Что касается грузовых транспортных средств, то тут размер штрафов для граждан увеличивается до 40–50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 60–80 тыс. рублей, для юрлиц — до 100–120 тыс. рублей. При повторном инциденте размер штрафов значительно увеличивается вплоть до 200 тысяч рублей. Документ с подписанным законом опубликован на сайте правовой информации.

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Напомним, что недавно на «Госуслугах» заработал сервис купли-продажи автомобилей. также водителей ждет неожиданное изменение на АЗС: машины перестанут заправлять полностью.