До 15 тысяч рублей: покупателей Wildberries ждет неприятный платеж

С 1 августа популярный в России и странах СНГ маркетплейс Wildberries вводит новые условия возврата. Ранее товар, от которого отказывался покупатель, на склад отправлялся бесплатно для самого потребителя. Затем магазин ввел символическую сумму за эту функцию. Отныне условия вновь изменились.

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Для постоянных покупателей, которые имеют процент выкупа 50% и сумму от 15 тысяч рублей, могут рассчитывать на бесплатный возврат. Все остальные потребители, не попадающие в эту категорию, вынуждены будут платить за обратную доставку возвращенного товара — за каждую единицу.