Для всех, у кого есть карты: Сбербанк вводит новые правила с 1 сентября

Изменится система начисления бонусов.
Сбербанк

Сбербанк. Фото: Global Look Press

Сбербанк вводит новое правило для своих клиентов – держателей пластиковых карт. Нововведение заработает с 1 сентября.  

Изменения произойдут в сфере начисления бонусов «Спасибо», которые доступны всем держателям пластиковых карт, сообщили в Сбере.

«Если раньше за каждую покупку в большинстве категорий россияне получали всего 0,3 процента в виде бонусов, то совсем скоро этот показатель вырастет до 0,5 процента. Снижение цифры было введено в июне на фоне решения Центробанка об ограничениях по комиссиям эквайринга. Сейчас же банки решили увеличить размер бонусов для всех граждан», - пишет PRIMPRESS.

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При всем этом использовать бонусы со своего счета для списания владельцы карт Сбера смогут на прежних условиях.

 

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