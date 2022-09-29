Для тех, кто старше 57 лет: пенсионерам предоставят праздничные льготы с 30 сентября — пояснение

Пенсионерам станут доступны новые льготы. Они начнут действовать уже 30 сентября и будут доступны всем пожилым гражданам от 57 лет. Также уточняется, что воспользоваться нововведением можно будет на всей территории России. О какой дополнительной возможности идет речь?

1 октября будет отмечаться День пожилого человека. И в честь этого праздника многие регионы решили оказать поддержку и посильную помощь гражданам пенсионного возраста. Речь в первую очередь идет о различных льготах, пояснил источник.

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Так, в Красноярске решили дать пенсионерам возможность бесплатно сходить на хоккей. На матчи местной команды 30 сентября и 2 октября можно будет попасть бесплатно, предъявив только пенсионное удостоверение.

А в Набережных Челнах в честь праздника решили сделать довольно необычный подарок для пожилых горожан. Там пенсионеры смогут бесплатно помыться в городских банях.

Сделать это можно 1 октября, а сами учреждения будут работать для пенсионеров с 7:30 до 21:00.

По материалам PRIMPRESS