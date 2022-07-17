Для тех, кто экономит! В Сочи появился единый портал бронирования

Побережье Сочи стало в этом летнем сезоне одним из самых востребованных направлений для отдыха россиян. Однако поиск отелей частенько выматывает из-за разрозненности информации.

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Теперь отечественные туристы могут существенно сэкономить свое время и деньги, поскольку для них разработали единый портал бронирования отелей в Сочи - visit-sochi.com.

В нем легко можно найти гостиницы в нужной ценовой категории, сравнить их и выбрать максимально доступную. На сайте уже можно увидеть свыше 500 предложений для отдыха на черноморском побережье.