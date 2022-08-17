Для пенсионеров и их внуков «Аэрофлот» снизил цены на билеты

Несколько месяцев пенсионеры и их внуки смогут передвигаться по России самолетами «Аэрофлота» и «России» на нескольких популярных рейсах по сниженной цене.

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Акция действует на рейсах из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, а также на обратную дорогу.

Приобрести билеты можно уже сейчас, продажи открыты с 17 августа. Льготные рейсы обозначены кодом SU. Авиакомпания уточняет, что возможна комбинация для транзитных перевозок между городами России через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск.

Совершить перелет нужно с 1 сентября до 31 декабря 2022 года. Тариф доступен женщинам возрастом 55 лет и старше и мужчинам от 60 лет.

«Дополнительная скидка на билет в размере 25% предусмотрена для детей от двух до 12 лет, которые путешествуют со взрослым пассажиром категории "Пенсионер". Тариф включает все таксы и сборы и позволяет провезти одно место багажа», - добавили в авиакомпании.

Источник: ТАСС.