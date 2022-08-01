Для клиентов Сбера и ВТБ теперь дороже: россиян предупредили о повышении цены за СМС-оповещения

С первого августа за уведомления об операциях клиенты ВТБ и Сбербанка теперь будут платить больше.

Сбербанк повысил плату, как подчеркивает «РИА Новости», впервые за 20 лет. И отныне его клиенты будут платить больше на 10 рублей. В зависимости от типа карты ежемесячно услуга оповещения об операциях будет стоить 40 или 70 рублей.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

ВТБ за эту же услугу теперь берет на 20 рублей больше. И ежемесячно за финансовые СМС-уведомления его клиентами придется прощаться с 79 рублями.

В вот большинство других крупных банков не собирается повышать стоимость этой операции для своих клиентов. Причем, некоторые организации вовсе предоставляют их бесплатно.