Для безработных в России придумали «родительские зарплаты»

Лидер партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов в «Телеграм» предложил ввести для неработающих родителей так называемые «родительские зарплаты».
«С такой поддержкой женщине будет проще решиться на рождение ребенка, она будет уверена: даже если возникнут проблемы с трудоустройством, государство ее поддержит».
Кроме того, Миронов предложил сделать постоянно действующей такие меры поддержки, как льготная ипотека и маткапитал. По его мнению, расширять программы надо «не по срокам, а по содержанию». Семейную ипотеку он предложил распространить на вторичное жилье, а маткапитал ввести и на рождение третьих детей.
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Напомним, что Минфин недавно принял решение продлить программу льготной семейной ипотеки. Таким образом, молодым семьям будет проще обзавестись собственным жильем.