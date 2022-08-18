Для безработных в России придумали «родительские зарплаты»

Кроме того, Миронов предложил сделать постоянно действующей такие меры поддержки, как льготная ипотека и маткапитал. По его мнению, расширять программы надо «не по срокам, а по содержанию». Семейную ипотеку он предложил распространить на вторичное жилье, а маткапитал ввести и на рождение третьих детей.

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Напомним, что Минфин недавно принял решение продлить программу льготной семейной ипотеки. Таким образом, молодым семьям будет проще обзавестись собственным жильем.