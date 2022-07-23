Disney и Sony пятаются вернуться в российский прокат

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков сообщил радостную новость для любителей фильмов и мульсериалов Disney, Sony, Paramount и Warner Brothers.

Эксперт рассказал РИА Новости, что сейчас компании пытаются найти «каналы параллельного импорта» для поставки своих проектов в РФ.

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При этом российские офисы корпораций остаются закрытыми. Также они не делают официальных заявлений о сотрудничестве с Россией.

Ранее стало известно, что в РФ прекратила свою деятельность компания IMAX. По неподтвержденным данным, всех сотрудников российского офиса корпорации сократили по соглашению сторон еще 1 июня.