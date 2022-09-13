Девять стран Евросоюза отказали россиянам в выдаче виз: Италия, Греция, Кипр и другие пока делают

Девять стран Евросоюза приняли решение не выдавать гражданам России шенгенские визы. Теперь для нас под запретом такие государства, как Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

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Как сообщает Ассоциация туроператоров России, эти страны прекратили даже принимать документы.

Пока еще лояльны к жителям РФ Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр. Но они выдают теперь не шенгенскую визу, а национальную.

Как говорят эксперты туристической ассоциации, сроки рассмотрения заявок сильно отличаются. Но приблизительно процесс оформления визы может занять около месяца. Поэтому отпуск рекомендуется продумывать заранее, документы подавать как минимум за 1,5–2 месяца, а лучше и вовсе за 3–4.