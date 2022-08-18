«Девушка в кокошнике «зашла»: Стрелец – про новый логотип российского Starbucks

Накануне репер Тимати, который стал совладельцем российского Starbucks наравне с предпринимателем Антоном Пинским, представил публике новый логотип кофеен, которые откроются после ребрендинга в следующем году. Его оценила журналист Надежда Стрелец, проанализировав обратную связь в Сети.
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«Девушка в кокошнике всем однозначно зашла. «Вкусно и точка», говорят, на фоне хорошего старта Stars Coffee будут проводить коррекцию своего брендинга», - написала Стрелец в Telegram.
«Вкусно, и точка» - это преемник сети MacDonalds, переименование и ребрендинг которого состоялись в начале лета, сопровождаясь спорами и критикой.
Новый логотип кофейни. Фото: vk.com/timatiofficial