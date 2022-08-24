Десять тысяч рублей, как и в прошлом году: кому из педагогов положена выплата к первому сентября

В регионах России решено оказать материальную поддержку учителям перед новым учебным годом.
Первое сентября в одной из школ

Первое сентября в одной из школ. Фото: Global Look Press

Похоже, что педагогам, работающим в Тверской области, повезло больше их коллег из других регионов.

В канун первого сентября здесь уже второй год подряд педагогов поддерживают выплатами в размере 10 тысяч рублей.

Учителя получат довольно неплохую материальную помощь в преддверии нового учебного года.

Об этом на ежегодной педагогической конференции заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Приоритетом в сфере образования остается система мотивации педагогов, поддержка опытных и молодых специалистов, создание условий для постоянного профессионального роста. В прошлом году правительство Тверской области поддержало педагогов к 1 сентября единовременной выплатой, и в этом году принято решение о ее сохранении на ежегодной основе», — сказал Игорь Руденя на конференции.

Надо ли говорить, что его слова были встречены аплодисментами.

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По материалам РИА Новости.

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