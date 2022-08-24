Десять тысяч рублей, как и в прошлом году: кому из педагогов положена выплата к первому сентября

Похоже, что педагогам, работающим в Тверской области, повезло больше их коллег из других регионов.

В канун первого сентября здесь уже второй год подряд педагогов поддерживают выплатами в размере 10 тысяч рублей.

Учителя получат довольно неплохую материальную помощь в преддверии нового учебного года.

Об этом на ежегодной педагогической конференции заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.