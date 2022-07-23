Депутат рассказал о «первосентябрьском капитале» в десять тысяч рублей для школьников

Заметим, что данную меру поддержки пока не рассматривали на заседаниях Госдумы. Этот вопрос постоянно откладывают. В ближайшее время также вряд ли рассмотрят. До конца августа депутаты на каникулах, сообщает Е1.

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Напомним, что последние два года государство выплачивало к первому сентября по десять тысяч рублей россиянам с детьми. В 2020 году выплата была положена всем, у кого есть дети до шестнадцати лет. В 2021 году только тем, у кого дети школьного возраста.