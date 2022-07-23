Депутат рассказал о «первосентябрьском капитале» в десять тысяч рублей для школьников

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что фракция ЛДПР подготовила законопроект, в соответствии с которым предложено ежегодно всем школьникам выплачивать по десять тысяч рублей.
«В прошлом году все школьники получили по десять тысяч рублей. Это регулировалось указом президента. В Государственной думе есть законопроект фракции ЛДПР, в соответствии с которым предложено ежегодно всем школьникам выплачивать по десять тысяч рублей. Эта мера соцподдержки названа «первосентябрьский капитал».
Заметим, что данную меру поддержки пока не рассматривали на заседаниях Госдумы. Этот вопрос постоянно откладывают. В ближайшее время также вряд ли рассмотрят. До конца августа депутаты на каникулах, сообщает Е1.
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Напомним, что последние два года государство выплачивало к первому сентября по десять тысяч рублей россиянам с детьми. В 2020 году выплата была положена всем, у кого есть дети до шестнадцати лет. В 2021 году только тем, у кого дети школьного возраста.