Депутат объяснил, какую пользу стране может принести сокращение рабочей смены в день рождения

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил уменьшить рабочий день для сотрудников, у которых день рождения. Матвейчев рассказал:

«Я написал письмо в Минтруд, чтобы проверить, насколько инициатива им нравится, не против ли они. Если они не против, мы разработаем совместный законопроект — либо депутатами, либо правительством».

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху

Депутат отметил, что в сфере частного бизнеса люди порой работают по 10-12 часов в день, а в госучреждениях, чтобы уйти с работы раньше хотя бы на час, необходимо упрашивать руководство.