Депутат объяснил, какую пользу стране может принести сокращение рабочей смены в день рождения

По мнению депутата Матвейчева, это новшество повысит уровень солидарности в обществе.
В день рождения можно будет провести время с родными. Фото: Global Look Press

В день рождения можно будет провести время с родными. Фото: Global Look Press

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил уменьшить рабочий день для сотрудников, у которых день рождения. Матвейчев рассказал:

«Я написал письмо в Минтруд, чтобы проверить, насколько инициатива им нравится, не против ли они. Если они не против, мы разработаем совместный законопроект — либо депутатами, либо правительством».

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Депутат отметил, что в сфере частного бизнеса люди порой работают по 10-12 часов в день, а в госучреждениях, чтобы уйти с работы раньше хотя бы на час, необходимо упрашивать руководство.

«Праздники бывают не только государственные, религиозные, но и личные. Мера будет способствовать большей солидарности в обществе, гуманизации нашего законодательства, большему единению», - приводит слова депутата Телеканал «360».

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