Депутат Госдумы предложил штрафовать родителей, покупающих детям электросамокаты

Родителям детей младше 18 лет необходимо обращать внимание на скорость электросамокатов, которые они им покупают: скорость не должна превышать 20 км/ч. В противном случае они должны платить штраф. Такое предложение внес депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Бурлаков.

«Для детей до 18 лет нужно покупать электросамокаты, которые едут не быстрее 20 километров в час. Мое предложение: если ребенок попадет в ДТП на скутере, который способен ехать быстрее, то родители должны оплатить серьезный штраф», - приводит слова депутата Телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости».

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Кроме того, депутат предложил более внимательно отнестись к обучению детей правилам дорожного движения, причем особенно тщательно он рекомендует разъяснять несовершеннолетним особенности передвижения на самокатах.