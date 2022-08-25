Деньги вернутся: Центробанк решил восстановить справедливость для пострадавших от мошенников россиян

Пострадавших от мошенников и лишившихся денег на счетах россиян становится все больше. В группе риска – пенсионеры и малоимущие, которые доверчиво следуют указаниям звонящих аферистов. Банк России предлагает обязать банки возвращать жертвам обмана переведенные средства.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Речь идет о поправках в закон о национальной платежной системе. В соответствии с ними, планируется упрощенный порядок возврата средств, которые были переведены на счета, признанные Центробанком подозрительными.
«Последняя редакция законопроекта предусматривает, что банки, исполнившие перевод на мошеннический счет, должны будут вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента получения от него заявления. По трансграничным переводам предполагается срок — в течение 60 дней», - объясняет «РИА Новости» глава департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров.