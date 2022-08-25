Деньги вернутся: Центробанк решил восстановить справедливость для пострадавших от мошенников россиян

Пострадавших от мошенников и лишившихся денег на счетах россиян становится все больше. В группе риска – пенсионеры и малоимущие, которые доверчиво следуют указаниям звонящих аферистов. Банк России предлагает обязать банки возвращать жертвам обмана переведенные средства.

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Речь идет о поправках в закон о национальной платежной системе. В соответствии с ними, планируется упрощенный порядок возврата средств, которые были переведены на счета, признанные Центробанком подозрительными.