Деньги спишут: новое правило для оплаты коммунальных услуг вводит «Сбербанк Онлайн» с 1 августа

Нововведение ждет любителей оплачивать платежи через поисковую систему.
Сбербанк

Сбербанк. Фото: Global Look Press

Сбербанк приготовил для своих клиентов новое правило. Уже с 1 августа для тех, кто пользуется мобильным приложением «Сбербанк Онлайн», изменится способ оплаты коммунальных услуг.

Возможности оплачивать квитанции, которые приходят в бумажном виде, через приложение теперь не будет. Погасить задолженность можно будет с помощью штрих-кода, указанного на квитанциях, а также через реквизиты. Их необходимо будет ввести в соответствующей строке в приложении «Сбербанк Онлайн», после чего деньги за услугу со счета спишутся полностью.  Об этом пишет PRIMPRESS.

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