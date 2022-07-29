Деньги спишут: новое правило для оплаты коммунальных услуг вводит «Сбербанк Онлайн» с 1 августа

Сбербанк приготовил для своих клиентов новое правило. Уже с 1 августа для тех, кто пользуется мобильным приложением «Сбербанк Онлайн», изменится способ оплаты коммунальных услуг.

Возможности оплачивать квитанции, которые приходят в бумажном виде, через приложение теперь не будет. Погасить задолженность можно будет с помощью штрих-кода, указанного на квитанциях, а также через реквизиты. Их необходимо будет ввести в соответствующей строке в приложении «Сбербанк Онлайн», после чего деньги за услугу со счета спишутся полностью. Об этом пишет PRIMPRESS.