Деньги придут на карту Сбера: кто получит выплаты 20 и 21 июля

В ближайшие два дня — 20 и 21 июля — денежные выплаты от Пенсионного фонда будут поступать на карты Сбера россиянам. Речь идет о пенсиях и других социальных выплатах по линии ПФР.

Как рассказали специалисты ПФР, в ближайшие несколько дней в стране завершится процесс перечисления денежных выплат гражданам за июль.

Так, 20 июля средства получат жители Ленинградской области, а 21 июля — и те, кто проживает в Санкт-Петербурге.

Это будут не только пенсии, но и ежемесячные денежные выплаты, и другие социальные выплаты, которые производит ПФР.

В целом же, выплатной период за июль должен завершиться к 25 числу этого летнего месяца.

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По материалам Primpress.