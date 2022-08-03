Деньги придут на карту «Мир»: каждый пенсионер получит эту сумму 5 августа

Российские пенсионеры могут рассчитывать на новую доплату уже с 5 августа. Однако деньги поступят при одном условии. Пожилым необходимо иметь карту «Мир».

На дополнительные деньги могут рассчитывать пенсионеры с низким уровнем доходов, то есть ниже прожиточного минимума. В каждом регионе он разный — от 10 до 25 тысяч рублей.

По словам юриста Ирины Сиваковой, доплата составит 3-4 тысячи рублей. Если же у пенсионера еще нет карты «Мир», ему позвонят из банка с предложением ее выпустить. Об этом пишет PRIMPRESS.