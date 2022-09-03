Деньги придут до 15 сентября: Путин распорядился выплатить по 10 тысяч родителям школьников

В конце лета президент Владимир Путин поручил правительству начать выплату семьям с детьми. Начисление составляет 10 тысяч рублей, предоставляется единовременно и имеет еще ряд условий, сообщает «Российская газета».

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Во-первых, детям, на которых полагается выплата, должно быть от 6 до 18 лет. По сути, речь идет о школьниках.

Во-вторых, семьи с детьми должны проживать в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

В-третьих, подать заявление родителям на выплату необходимо уже сейчас. Деньги придут до 15 сентября.