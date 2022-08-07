Деньги будут поступать с 8 августа: кто получит по 15 тысяч рублей на детей

С 8 августа многие российские семьи получат выплаты на детей, размер которых будет составлять в ряде регионов до 15 тысяч рублей. Получить деньги могут семьи, которые уже оформляли и, соответственно, ранее получали подобную помощь от Пенсионного фонда.

Одно из главных условий – достаток семьи ниже прожиточного минимума. Причем, получат выплаты и полные семьи в том числе. Если ПФР одобрил заявление на текущей неделе, то деньги будут приходить на карту уже с понедельника.