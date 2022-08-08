Деньги будут недоступны: россиян предупредили о заморозках банковских счетов

Все чаще россиянам банки стали блокировать счет, и деньги на нем становятся недоступными для снятия и траты. Почему это происходит, рассказал доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова сайту «Прайм».

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Когда на счет клиенту постоянно поступают средства от разных физических и юридических лиц, и он никак не отражает такие поступления, банку становится непонятно, доходы это от предпринимательской деятельности и с них будет уплачен налог, или же это серые схемы.

«В этом случае банк может заморозить счет и запросить источник происхождения денег, мотивировав свои действия тем, что у него вызывает подозрение, а не идет ли речь о незаконной предпринимательской деятельности», - объяснила Ермилова.

Если такое произошло, разморозить счет клиент может, объяснив источник поступления денег.