Денежный дождь для пенсионеров: с 15 сентября на карту зачислят от 50 до 75 тысяч рублей

Настоящий денежный дождь обрушится в самое ближайшее время на пенсионеров. С 15 сентября многие из них смогут получить от 50 до 75 тысяч рублей. Все зависит от времени, сколько пара прожила вместе в официальном браке.

Как отмечают эксперты, важно, чтобы брак был зарегистрирован в службе ЗАГС и ни разу не прерывался. Для получения денег необходимо обратиться в самозащиту.

К примеру, в Ленинградской области пенсионеры получают деньги, если прожили вместе 50 и более лет. Сумма – 50 тысяч рублей. За брак в течение 60 лет полагается уже 60 тысяч рублей, и далее аналогичные пособия начисляются за 70 и 75 лет совместной жизни, сообщает PRIMPRESS.

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Напомним, что в других регионах страны также положены денежные выплаты пенсионерам, которые долго живут вместе. За всеми подробностями необходимо обращаться в соцзащиту.