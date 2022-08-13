Денег будет больше: кому пенсии увеличат уже в сентябре

Российские пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные деньги уже в сентябре. Речь идет о работающих пенсионерах. По словам юриста Ирины Сиваковой, для этого необходимо получить особый статус.

«Работающие пенсионеры могут обеспечить себе прибавку к пенсии, если перейдут в разряд самозанятых. Такой статус автоматически переведет пожилых граждан в статус официально неработающих, поскольку они не подлежат обязательному пенсионному страхованию», - сказала Сивакова PRIMPRESS.