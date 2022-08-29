День знаний: еще один выходной может появиться в календаре у россиян

В Госдуме РФ появилась инициатива сделать первый день осени выходным днем. С такой идеей обратился в Министерство труда и социальной защиты депутат Султан Хамзаев, пишет Primpress.

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По мнению депутата, многие россияне в День знаний вынуждены отпрашиваться с работы, чтобы присутствовать на праздничной линейке, посвященной началу учебного года. Родители первоклашек и вовсе берут в этот день отгул или идут в отпуск.