День знаний: еще один выходной может появиться в календаре у россиян

Родители все равно отпрашиваются с работы.
Школьники

Школьники. Фото: Global Look Press

В Госдуме РФ появилась инициатива сделать первый день осени выходным днем. С такой идеей обратился в Министерство труда и социальной защиты депутат Султан Хамзаев, пишет Primpress.

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По мнению депутата, многие россияне в День знаний вынуждены отпрашиваться с работы, чтобы присутствовать на праздничной линейке, посвященной началу учебного года. Родители первоклашек и вовсе берут в этот день отгул или идут в отпуск.

«Со стороны государства мы должны акцентировать внимание, чтобы такого рода желание родителей поощрялось, а где-то выходной день был стимулом и мотивацией родителя уделить внимание своему ребенку, и не только первокласснику», - объяснил депутат свое предложение.

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