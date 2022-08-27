«Демонстрируйте благожелательность»: Володина дала советы на неделю

Василиса Володина поделилась с поклонниками в соцети лунокартой недели с 29 августа по 4 сентября. Астролог рассказала, в какие дни на что следует обратить внимание тем, кто прислушивается к ее советам.

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Так, по словам звезды шоу «Давай поженимся!», 29 августа людям легче будут даваться переговоры. 30 августа Володина порекомендовала сохранять «приличия и чувство меры».