«Демонстрируйте благожелательность»: Володина дала советы на неделю

Василиса Володина поделилась с поклонниками в соцети лунокартой недели с 29 августа по 4 сентября. Астролог рассказала, в какие дни на что следует обратить внимание тем, кто прислушивается к ее советам.
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Так, по словам звезды шоу «Давай поженимся!», 29 августа людям легче будут даваться переговоры. 30 августа Володина порекомендовала сохранять «приличия и чувство меры».
31 августа астролог посоветовала поклонникам избегать больших коллективов, а на следующий день (1 сентября) заняться вопросами здоровья.
«2 сентября: демонстрируйте благожелательность. 3 сентября: сдерживайте первый порыв. 4 сентября: новое — это хорошо забытое старое», — написала Василиса.