«Делает счастливыми»: стало известно, кто без ума от Андрея Малахова

Накануне звездный дизайнер Аника Керимова рассказала, что в скором времени у Андрея Малахова будет новая программа. По ее словам, менее скандальная, чем «Прямой эфир», но также на радость пожилым людям.
«Андрей Малахов – луч света для всех российских бабушек! Он их делает счастливыми. Для них Малахов – главная таблетка от всех болезней. Бабушки смотрят его программу и даже о своих болезнях забывают», - цитирует Керимову PROZVEZD.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее ряд программ закрыли и Первый канал. Из сетки вещания навсегда исчезли «Модный приговор», «Давай поженимся!» и другие.
Аника Керимова. Фото: Global Look Press