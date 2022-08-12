«Делает счастливыми»: стало известно, кто без ума от Андрея Малахова

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее ряд программ закрыли и Первый канал. Из сетки вещания навсегда исчезли «Модный приговор», «Давай поженимся!» и другие.