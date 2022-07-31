Дефолт объявят: что изменится в нашей жизни и в экономике страны

Август для жителей России традиционно является месяцем потрясений. На фоне происходящих событий в мире и вовсе становится неуютно от ожидания последнего летнего месяца.

Нас много пугают дефолтом. В памяти у старшего поколения август 1998 года, когда рубль резко обесценился, а ценники в магазинах переписали в у.е.

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев считает, что нынешние опасения по поводу дефолта лишены каких-либо оснований. Параллелей с 1998 годом проводить он не советует.

«В 98-м дефолт объявило само правительство России, оно отказалось от обязательств по госдолгу. Сейчас наша страна его не признает, и даже если Запад его объявит, будет оспаривать это решение в судах. Мы везде подчеркиваем, что можем расплачиваться по еврооблигациям, но нам не предоставляют такую техническую возможность. Что есть истинная правда, и в мире это прекрасно понимают. Даже если будет признание дефолта и дело дойдет до судов, у России есть все шансы доказать, что реального дефолта не было, он спровоцирован внешними силами - известно какими», - высказался Игорь Николаев.

Даже если представить себе, что дефолт случится, то, по мнению эксперта, одномоментно это не произойдет. Это длинная история, которая должна пройти несколько стадий.

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«У инвесторов есть понимание, что дефолт организован недружественными государствами, России просто не дают возможности расплатиться. Выяснение отношений может затянуться на месяцы, если не на годы. Повторяю: дело уйдет в суды и это еще большой вопрос - чью сторону займет Фемида, у нас позиция крепкая», - уверен доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.

По материалам MK.RU.